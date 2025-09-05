Ostatnia chińska fabryka Intela przeszła w ręce Koreańczyków

Intel oficjalnie zakończył swoją obecność w chińskiej fabryce NAND w Dalian, którą sprzedał SK hynix jeszcze w 2020 roku w ramach transakcji o wartości 9 miliardów dolarów. Po niemal pięciu latach od podpisania umowy zakład został formalnie przeniesiony do południowokoreańskiego giganta i zarejestrowany jako "SK Hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd".

Koreańczycy muszą teraz udobruchać rząd USA

Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ niedawno administracja USA cofnęła Intelowi licencje VEU, które pozwalały na eksport amerykańskiego sprzętu do chińskiego zakładu bez dodatkowych pozwoleń. Wzbudziło to wątpliwości co do dalszych działań w Chinach, jednak po formalnym przejęciu fabryki przez SK hynix sytuacja została wyjaśniona.

Fabryka w Dalian działa obecnie w ramach spółki zależnej Solidigm. Dla SK hynix przejęcie tego zakładu może jednak okazać się sporym obciążeniem. Firma posiada już znaczną część produkcji NAND w Chinach, a cofnięcie licencji VEU utrudni jej skalowanie operacji oraz rozwój najnowszych technologii. W praktyce Intel zdołał więc pozbyć się "kukułczego jaja".