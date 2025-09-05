Tech

Ostatnia chińska fabryka Intela przeszła w ręce Koreańczyków

Amerykański gigant odciął się od powiązań z rynkiem pamięci dla nośników półprzewodnikowych, pozbywając się tym samym sporego problemu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:17
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ostatnia chińska fabryka Intela przeszła w ręce Koreańczyków

Intel oficjalnie zakończył swoją obecność w chińskiej fabryce NAND w Dalian, którą sprzedał SK hynix jeszcze w 2020 roku w ramach transakcji o wartości 9 miliardów dolarów. Po niemal pięciu latach od podpisania umowy zakład został formalnie przeniesiony do południowokoreańskiego giganta i zarejestrowany jako "SK Hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd".

Dalsza część tekstu pod wideo

Koreańczycy muszą teraz udobruchać rząd USA

Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ niedawno administracja USA cofnęła Intelowi licencje VEU, które pozwalały na eksport amerykańskiego sprzętu do chińskiego zakładu bez dodatkowych pozwoleń. Wzbudziło to wątpliwości co do dalszych działań w Chinach, jednak po formalnym przejęciu fabryki przez SK hynix sytuacja została wyjaśniona.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk SEAGATE IronWolf Pro 4TB HDD
Dysk SEAGATE IronWolf Pro 4TB HDD
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Dysk LEXAR NM990 1TB SSD
Dysk LEXAR NM990 1TB SSD
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Serwer plików UGREEN NASync DXP2800 8GB RAM
Serwer plików UGREEN NASync DXP2800 8GB RAM
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Fabryka w Dalian działa obecnie w ramach spółki zależnej Solidigm. Dla SK hynix przejęcie tego zakładu może jednak okazać się sporym obciążeniem. Firma posiada już znaczną część produkcji NAND w Chinach, a cofnięcie licencji VEU utrudni jej skalowanie operacji oraz rozwój najnowszych technologii. W praktyce Intel zdołał więc pozbyć się "kukułczego jaja".

Przez najbliższe 120 dni obowiązuje okres przejściowy, zanim cofnięcie licencji wejdzie w życie. Możliwe, że SK hynix w tym czasie znajdzie rozwiązanie, które pozwoli utrzymać ciągłość produkcji w Chinach. Biorąc jednak pod uwagę aktualne podejście administracji Donalda Trumpa nie obędzie się bez dużych inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Image
telepolis
chiny Intel nand SSD SK Hynix
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: MyDrivers, Wccftech, oprac. własne