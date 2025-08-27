Tech

Żarty się skończyły. Chiny zwiększą znacząco produkcję

Wygląda na to, że to nie były puste słowa. Państwo Środka doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału sztucznej inteligencji i nie ma zamiaru odpuszczać.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:20
2
Chińska polityka coraz wyraźniej skupia się na uniezależnieniu od zachodnich technologii. Jak informuje Financial Times, Pekin planuje w najbliższych latach nawet trzykrotne zwiększenie produkcji chipów AI, co ma wzmocnić pozycję takich firm jak Huawei czy DeepSeek, które uchodzą za najbardziej zaawansowane podmioty w tym sektorze w kraju.

Cambricon opracował układ AI do pracy z modelami FP8

Jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona dedykowana fabryka akceleratorów AI od Huawei, a w przyszłym roku dołączą do niej kolejne dwie placówki. Łączne moce produkcyjne tych zakładów mają dorównać wynikom SMIC, największego chińskiego producenta półprzewodników.

Jednocześnie samo SMIC planuje do 2026 roku podwoić produkcję układów w procesie 7 nm, co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na rodzime technologie w obliczu globalnego boomu na AI. Warto jednak zauważyć, że Zachód będzie wtedy już operował na dużo nowszej litografii 2 nm.

Rozwiązania chińskich firm z sektora AI są dziś lepiej przygotowane do rywalizacji z NVIDIĄ niż jeszcze kilka lat temu. Na rynku wyróżniają się m.in. Huawei Ascend 910D czy Cambricon 690. Mimo wszystko ich wydajność nadal jest daleko w tyle za serią NVIDIA Blackwell, a dodatkowo mają większy pobór mocy, co sprawia, że nawet chińskie firmy wolą układy z USA.

To się jednak może zmienić. DeepSeek ogłosił, że pracuje nad modelami AI w formacie FP8, którego obecnie nie wspiera żaden chiński układ. Spekuluje się jednak, że takie rozwiązanie zostało już opracowane, najpewniej przez Cambricon, na co wskazuje gwałtowny wzrost notowań spółki na giełdzie.

W efekcie za kilka lat możemy zobaczyć gotowy ekosystem obejmujący warstwę sprzętową i programową. To pozwoli umocnić pozycję Państwa Środka w wyścigu na rynku sztucznej inteligencji, który z czasem będzie kluczowy dla przyszłości przemysłu, wojska i codziennego życia obywateli.

telepolis
