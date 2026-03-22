Biedronka chce przejąć Carrefoura. Pora na hiperbiedronki?

Biedronka, największa sieć supermarketów w Polsce należąca do portugalskiej grupy Jeronimo Martins, wyraziła zainteresowanie przejęciem części aktywów Carrefoura w kraju.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 16:44
Biedronka chce przejąć Carrefoura. Pora na hiperbiedronki?

Carrefour ma dość Polski, skupi się na Francji, Hiszpanii i Brazylii, skąd czerpie 85% przychodów

Sieć ma obecnie w Polsce 737 sklepów (hipermarkety, supermarkety, convenience i dyskonty Supeco), ale w 2025 r. zamknęła 46 placówek, a sprzedaż rok-do-roku spadła o 1,7% do 2,38 mld euro. Francuzi zatrudnili JP Morgan do oceny opcji dla dalszych losów polskiej gałęzi biznesu, w tym sprzedaży.

Nie, nie chodzi o hipermarkety, hiperbiedronek nie będzie

Biedronka nie interesuje się hipermarketami, ale franczyzą i mniejszymi sklepami, a więc setkami małych placówek. Przejęcie przyspieszyłoby cel Jeronimo Martins, kytórym jest 50 mld euro rocznej sprzedaży do 2029 r. Jednocześnie oznaczałoby bardzo istotną koncentrację rynku w rękach jednego przedsiębiorcy — nawet bez Carrefoura sieć dyskontów Biedronka jako kanał sprzedaży ma 39% polskiego rynku, co przekłada się na 25% wartości sprzedaży na rynku spożywczym. Tym samym na transakcję musiałby się zgodzić UOKiK.

Co warto podkreślić, Polska jest dla Carrefoura jednym z najsłabszych rynków w obrębie grupy. Jeronimo Martins w tej sytuacji to bardziej szansa na przetrwanie sklepów niż jakaś wroga siła.

Źródła zdjęć: Google Maps
Źródła tekstu: RetailDetail, JM, Wiadomości Handlowe, oprac. wł