Polacy znów nabijani w butelkę, chodzi o klientów Żabki

Oszuści tym razem wzięli na cel klientów sieci sklepów Żabka. Uważaj na fałszywe SMS-y.

Kampanie phishingowe nie są specjalnie wyszukanym sposobem kradzieży danych. Metoda jest prosta — wysłać spreparowaną wiadomość o jak największej liczby losowych osób w nadziei, że część z nich się nabierze. Tym razem oszuści wzięli na cel klientów sieci Żabka.

Oszustwo na bon do Żabki

Polacy zaczęli otrzymywać wiadomości SMS, w których znajduje się informacja o otrzymaniu bonu do Żabki oraz link do strony internetowej. Kliknięcie go przenosi na witrynę, która przypomina prawdziwą stronę sklepu, ale tak naprawdę jest jednym wielkim oszustwem. Warto zwrócić uwagę na nieprawidłowy adres URL. Nie dajcie się nabrać!

Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu z fałszywej kampanii SMS-owej wykorzystującej markę @ZabkaPolska. Nie dajcie się okraść i pamiętajcie, aby zawsze dokładnie weryfikować adres strony internetowej, na której się znajdujecie! 2/2 pic.twitter.com/E0TX8pHmXq — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 31, 2023

Na stronie internetowej znajduje się przycisk aktywacji rzekomego bonu do Żabki. Tak naprawdę jest to bramka płatności, która ma za zadanie wykraść nasze dane, a docelowo także pieniądze. W rzeczywistości sklep Żabka nie rozdaje żadnych kuponów ani bonów za pomocą wiadomości SMS.

Cały czas przestrzegamy przed tego typu atakami. Nie są one celowo wymierzone w konkretne osoby. To masowa kampania phishingowa, co oznacza, że wiadomość wysyłana jest do jak największej liczby osób. Dlatego warto przestrzec członków rodziny i znajomych, aby nie padli ofiarą oszustów.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: CSIRT KNF, oprac. własne