Rosyjscy hakerzy zaatakowali polskie media

Rosyjscy hakerzy co jakiś czas atakują różne strony internetowe nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Za cel biorą państwa, które wspierają Ukrainę w trakcie trwającej wojny. Tym razem łupem padły witryny polski mediów, chociaż zdaje się, że atak nie był szczególnie uciążliwy.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że zaatakowane zostały następujące strony: polityka.pl, niezalezna.pl, ceneo.pl, wyborcza.pl, rp.pl, se.pl, wpolityce.pl, wprost.pl, login.gremimedia.pl oraz login.wyborcza.pl.

Część z nich informowała o chwilowych trudnościach z prawidłowym działaniem, ale zdaje się, że atak hakerów nie był szczególnie uciążliwy. Może to wynikać z tego, że właściciele stron zostali wcześniej uprzedzeni o ataku.

Mając informacje o tym, że takie ataki się szykują, poinformowaliśmy niezwłocznie wszystkie zainteresowane redakcje tak, żeby miały możliwość zareagowania na tę sytuację. Cieszy mnie to, że mamy takie informacje przynajmniej z pewnym wyprzedzeniem. To nie są rzeczy, z którymi nie da się walczyć, ale trzeba się do tego przygotować.