Masz iPhone'a albo MacBooka? Pilnie zaktualizuj WhatsAppa

WhatsApp przyznał, że aplikacje na iOS, iPadOS oraz macOS zawierały krytyczną lukę w zabezpieczeniach, oznaczoną jako CVE-2025-55177 (wynik CVSS: 8.0). Pozwalała ona niepowiązanemu użytkownikowi na uruchomienie przetwarzania treści z dowolnego adresu URL na urządzeniu docelowym.

Natychmiast zaktualizuj WhatsAppa

Luka została znaleziona przez samych pracowników firmy Meta, którzy natychmiast wzięli się za usunięcie problemu. Ten został już wyeliminowany w nowszych wersjach aplikacji. Dlatego też warto wykonać pilną aktualizację. Problem wciąż występuje w następujących wersjach komunikatora:

WhatsApp na iOS w wersji do 2.25.21.73

WhatsApp Business na iOS w wersji do 2.25.21.78

WhatsApp na macOS w wersji do 2.25.21.78

Co gorsza, luka w zabezpieczeniach WhatsAppa była aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. Dlatego też firma Meta powiadomiła nieznaną liczbę użytkowników, że mogli paść ofiarą zaawansowanej kampanii szpiegowskiej.