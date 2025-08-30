Bezpieczeństwo

Masz iPhone'a albo MacBooka? Pilnie zaktualizuj WhatsAppa

WhatsApp wydał pilną aktualizację do aplikacji na iOS, iPadOS oraz macOS. Ta eliminuje lukę w zabezpieczeniach, która była wykorzystywana przez cyberprzestępców.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 30 SIE 2025
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz iPhone'a albo MacBooka? Pilnie zaktualizuj WhatsAppa

WhatsApp przyznał, że aplikacje na iOS, iPadOS oraz macOS zawierały krytyczną lukę w zabezpieczeniach, oznaczoną jako CVE-2025-55177 (wynik CVSS: 8.0). Pozwalała ona niepowiązanemu użytkownikowi na uruchomienie przetwarzania treści z dowolnego adresu URL na urządzeniu docelowym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Natychmiast zaktualizuj WhatsAppa

Luka została znaleziona przez samych pracowników firmy Meta, którzy natychmiast wzięli się za usunięcie problemu. Ten został już wyeliminowany w nowszych wersjach aplikacji. Dlatego też warto wykonać pilną aktualizację. Problem wciąż występuje w następujących wersjach komunikatora:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Biały
-300 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Advertisement
  • WhatsApp na iOS w wersji do 2.25.21.73
  • WhatsApp Business na iOS w wersji do 2.25.21.78
  • WhatsApp na macOS w wersji do 2.25.21.78

Co gorsza, luka w zabezpieczeniach WhatsAppa była aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. Dlatego też firma Meta powiadomiła nieznaną liczbę użytkowników, że mogli paść ofiarą zaawansowanej kampanii szpiegowskiej.

W ostrzeżeniu wysłanym do użytkowników WhatsApp zalecił wykonanie pełnego przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia oraz aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji WhatsApp w celu zapewnienia optymalnej ochrony.

Image
telepolis
iOS macOS WhatsApp iPadOS oszustwo na WhatsApp whatsapp włamanie atak na whatsapp CVE-2025-55177
Zródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Hacker News