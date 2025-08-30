Masz iPhone'a albo MacBooka? Pilnie zaktualizuj WhatsAppa
WhatsApp wydał pilną aktualizację do aplikacji na iOS, iPadOS oraz macOS. Ta eliminuje lukę w zabezpieczeniach, która była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
WhatsApp przyznał, że aplikacje na iOS, iPadOS oraz macOS zawierały krytyczną lukę w zabezpieczeniach, oznaczoną jako CVE-2025-55177 (wynik CVSS: 8.0). Pozwalała ona niepowiązanemu użytkownikowi na uruchomienie przetwarzania treści z dowolnego adresu URL na urządzeniu docelowym.
Natychmiast zaktualizuj WhatsAppa
Luka została znaleziona przez samych pracowników firmy Meta, którzy natychmiast wzięli się za usunięcie problemu. Ten został już wyeliminowany w nowszych wersjach aplikacji. Dlatego też warto wykonać pilną aktualizację. Problem wciąż występuje w następujących wersjach komunikatora:
- WhatsApp na iOS w wersji do 2.25.21.73
- WhatsApp Business na iOS w wersji do 2.25.21.78
- WhatsApp na macOS w wersji do 2.25.21.78
Co gorsza, luka w zabezpieczeniach WhatsAppa była aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. Dlatego też firma Meta powiadomiła nieznaną liczbę użytkowników, że mogli paść ofiarą zaawansowanej kampanii szpiegowskiej.
W ostrzeżeniu wysłanym do użytkowników WhatsApp zalecił wykonanie pełnego przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia oraz aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji WhatsApp w celu zapewnienia optymalnej ochrony.