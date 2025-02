Bezpieczny folder Samsunga ma lukę. Prywatność użytkowników zagrożona

Praca i prywatność w jednym urządzeniu – problem z izolacją danych

Mój Sejf , czyli bezpieczny folder, miał umożliwiać użytkownikom przechowywanie poufnych informacji w osobnej przestrzeni, działającej niezależnie od reszty systemu. W teorii miało to oznaczać, że aplikacje i pliki zapisane w tym folderze są całkowicie niewidoczne i niedostępne dla innych części systemu . W praktyce jednak okazuje się, że dane z folderu Mój Sejf nie są odpowiednio izolowane, jeśli na urządzeniu skonfigurowano profil służbowy .

Użytkownicy odkryli, że aplikacje uruchamiane w ramach profilu służbowego mogą uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w bezpiecznym folderze, niezależnie od tego, czy profil został skonfigurowany przez pracodawcę, czy przez aplikacje takie jak Shelter czy Island. Oznacza to, że IT w firmie użytkownika może w łatwy sposób przeglądać zawartość jego prywatnego folderu.