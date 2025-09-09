Galaxy AI stawia na prywatność. Według Samsunga smartfon może być naprawdę bezpieczny

Prywatność w centrum uwagi

Galaxy AI to nie tylko nowe możliwości pracy i komunikacji. To także zestaw rozwiązań, które chronią użytkowników. Samsung stawia na jasne zasady. Użytkownik zawsze wie, jakie dane są przetwarzane i jak nimi zarządzać. W centrum stoją intuicyjne ustawienia prywatności, które pozwalają w prosty sposób decydować, co zostaje na urządzeniu, a co trafia do chmury.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najważniejsze funkcje Galaxy AI działają bezpośrednio na telefonie, co zwiększa bezpieczeństwo. Dotyczy to między innymi tłumacza na żywo czy narzędzi do edycji dźwięku. W przypadku bardziej wymagających zadań stosowane jest podejście hybrydowe – AI korzysta z chmury, ale zawsze z poszanowaniem prywatności. Co istotne, w ustawieniach wystarczy jedno dotknięcie, by całkowicie wyłączyć przetwarzanie online.

Bezpieczeństwo w praktyce

Panel bezpieczeństwa w Galaxy pozwala w prosty sposób sprawdzić, które aplikacje miały dostęp do danych. Wbudowane funkcje, takie jak Automatyczna blokada, chronią przed złośliwym oprogramowaniem czy atakami przez USB. Z kolei rozwiązanie Message Guard zabezpiecza przed tak zwanymi atakami zero-click, które mogą nastąpić nawet bez interakcji użytkownika.