Galaxy AI stawia na prywatność. Według Samsunga smartfon może być naprawdę bezpieczny
Sztuczna inteligencja staje się częścią codziennego życia. Wraz z jej rozwojem rosną też pytania o bezpieczeństwo i prywatność.
Prywatność w centrum uwagi
Galaxy AI to nie tylko nowe możliwości pracy i komunikacji. To także zestaw rozwiązań, które chronią użytkowników. Samsung stawia na jasne zasady. Użytkownik zawsze wie, jakie dane są przetwarzane i jak nimi zarządzać. W centrum stoją intuicyjne ustawienia prywatności, które pozwalają w prosty sposób decydować, co zostaje na urządzeniu, a co trafia do chmury.
Najważniejsze funkcje Galaxy AI działają bezpośrednio na telefonie, co zwiększa bezpieczeństwo. Dotyczy to między innymi tłumacza na żywo czy narzędzi do edycji dźwięku. W przypadku bardziej wymagających zadań stosowane jest podejście hybrydowe – AI korzysta z chmury, ale zawsze z poszanowaniem prywatności. Co istotne, w ustawieniach wystarczy jedno dotknięcie, by całkowicie wyłączyć przetwarzanie online.
Bezpieczeństwo w praktyce
Panel bezpieczeństwa w Galaxy pozwala w prosty sposób sprawdzić, które aplikacje miały dostęp do danych. Wbudowane funkcje, takie jak Automatyczna blokada, chronią przed złośliwym oprogramowaniem czy atakami przez USB. Z kolei rozwiązanie Message Guard zabezpiecza przed tak zwanymi atakami zero-click, które mogą nastąpić nawet bez interakcji użytkownika.
Samsung daje też opcję dodatkowych ograniczeń. Dzięki nim można zablokować łączenie z mniej bezpiecznymi sieciami Wi-Fi czy całkowicie wyłączyć obsługę starszych standardów, takich jak 2G. Koreański gigant obiecuje, że w połączeniu z systemem Knox daje to wysoki poziom bezpieczeństwa, a przy tym nie odbiera swobody korzystania ze smartfonu.