Polacy znów celem ataku. Zaczniesz narzekać na głupi Windows

Oszustwo wykorzystujące motyw problemu z dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierką nie jest niczym nowym i pojawia się w raportach dotyczących bezpieczeństwa od paru dobrych lat. Zazwyczaj jednak w takich atakach chodzi o to, by nakłonić ofiarę do wejścia na fałszywą stronę banku (by uiścić „brakującą opłatę”) czy podanie numeru karty płatniczej. Takie sztuczki są już łatwe do rozpoznania i coraz trudniej kogoś na to złapać.

Oszuści instalują niebezpieczny skrypt

CERT Polska alarmuje jednak, że pojawił się nowy wariant tego ataku. Nie chodzi o wyłudzenie danych do logowania do konta bankowego, ale o coś znacznie groźniejszego. Kliknięcie w podejrzany załącznik powoduje zainstalowanie w komputerze niebezpiecznego skryptu.

Od kilku dni dostajemy dużo zgłoszeń wiadomości mailowych, w których oszuści podszywają się pod firmę kurierską i zachęcają do uruchomienia pliku z załącznika. Zamiast rzekomego dokumentu użytkownik pobiera skrypt, który po otwarciu instaluje się na urządzeniu – podaje CERT Polska.

Główne funkcje zainstalowanego skryptu to wykradanie haseł do kont pocztowych oraz kopanie kryptowalut na zainfekowanym urządzeniu. Obydwa te zagrożenia wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Wykradając hasła do kont pocztowych, przestępcy mogą podejmować próby wykradzenia kolejnych danych, na przykład przechwytując kody autoryzacji do innych kont, często wysyłane właśnie tą drogą. W rezultacie będą w stanie włamać się na konta wielu usług i dostawców, z których korzysta ofiara.

Kopanie kryptowalut w tle to również mało przyjemna sprawa – komputer ofiary będzie maksymalnie obciążany, przez co zwolni, a cała wykonywana przez maszynę praca zwiększy zyski oszustów. Mniej doświadczeni użytkownicy mogą nawet nie zauważyć, że w tle działa taki proces, zwalając wszystko na karb „starego komputera” albo „głupiego Windowsa”.