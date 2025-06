Tak fiskus kontroluje Polaków. Może nas łatwo wytropić

Fiskus na tropie Polaków

Skarbówka korzysta ze specjalnych narzędzi analitycznych, które pozwalają skutecznie znaleźć osoby, które unikają płacenia podatków od wynajmu. W tym celu algorytmy przeszukują media społecznościowe oraz platformy ogłoszeniowe (OLX, Booking, Otodom czy Airbnb), a do tego porównują te dane z historią przelewów bankowych i deklaracjami podatkowymi. To pozwala z dość dużą skutecznością wykryć osoby, które migają się od zgłoszenia dodatkowej działalności.

Ile może wynieść kara? Sama grzywna, według kodeksu karnego skarbowego to nawet 30 tys. zł (jest to kwota maksymalna). Jednak na tym sprawa się nie kończy. To przecież tylko grzywna. Do niej należy doliczyć jeszcze zaległy podatek czy też odsetki za zwłokę. Przy mieszkaniu wynajmowanym za 2,5 tys. zł miesięcznie daje to dodatkowe 5 tys. zł do zapłaty za rok. W sumie robi się z tego niezła suma.