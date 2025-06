O Trumpie i Musku jest coraz głośniej. Kolejny zwrot akcji

Musk i Trump - o co się pokłócili?

Po tym jak Musk wsparł w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa stali się oni bliskimi współpracownikami. Musk doradzał nowo wybranemu prezydentowi w sprawach politycznych, co negatywnie odbiło się na wizerunku jego firm, w tym przede wszystkim Tesli. Gdy wydawało się, że całe zamieszanie jest już za nami a sam Musk miał wrócić do prowadzenia biznesu, doszło do kolejnego zwrotu akcji, który już negatywnie odbił się na wycenie tego producenta samochodów elektrycznych a w konsekwencje może mieć jeszcze poważniejsze.