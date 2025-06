Pilnie usuń to z telefonu. Kradnie pieniądze z kont Polaków

To nie wirus, to potężny kombajn do oskubywania Polaków

Crocodilus to nie zwykły wirus – to cyfrowy drapieżnik, który po uzyskaniu dostępu do telefonu przejmuje nad nim niemal pełną kontrolę. Wystarczy, że użytkownik zainstaluje fałszywą aplikację i przyzna jej uprawnienia do usług dostępności. Od tego momentu malware może:

Podmieniać ekrany logowania do banków i portfeli kryptowalut, wykradając loginy i hasła.

i portfeli kryptowalut, wykradając loginy i hasła. Przechwytywać SMS-y, w tym kody do autoryzacji transakcji i dwuskładnikowego uwierzytelniania .

. Wyłudzać frazy seed do portfeli kryptowalut , umożliwiając kradzież wszystkich środków.

, umożliwiając kradzież wszystkich środków. Podszywać się pod zaufane kontakty , dodając fałszywe wpisy do książki adresowej, by wyłudzić dane od znajomych ofiary.

, dodając fałszywe wpisy do książki adresowej, by wyłudzić dane od znajomych ofiary. Przejąć kontrolę nad urządzeniem, wysyłać SMS-y, przekierowywać połączenia, blokować ekran i ukrywać swoją obecność.

Ten zaawansowany malware atakuje użytkowników Androida, podszywając się pod popularne aplikacje – od bankowych, przez narzędzia systemowe, aż po aplikacje do zarządzania baterią czy VPN. Ryzyko dla polskich użytkowników rośnie z dnia na dzień, a skutki infekcji mogą być katastrofalne.

Crocodilus jest już aktywny w Polsce – cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe reklamy na Facebooku, podszywając się pod banki i platformy e-commerce. Ofiary są kuszone „darmowymi punktami” lub „niezbędną aktualizacją”, a kliknięcie linku prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania. Skutki? Utrata oszczędności, wyczyszczenie portfeli kryptowalut, przejęcie kont bankowych i wyciek danych osobowych.

Niepozorne szperanie w książce telefonicznej i tworzenie fałszywych kontaktów

Znaczącą cechą najnowszej wersji złośliwego oprogramowania Crocodilus jest możliwość dodawania fałszywych kontaktów na urządzeniu ofiary. Dzięki temu urządzenie wyświetla nazwę zapisaną w profilu kontaktu dzwoniącego, zamiast identyfikatora dzwoniącego, podczas odbierania połączenia przychodzącego.

Pozwala to cyberprzestępcom podszywać się pod zaufane banki, firmy, a nawet znajomych i członków rodziny, co sprawia, że połączenia wydają się bardziej wiarygodne. Ta akcja jest wykonywana po wydaniu konkretnego polecenia, które wywołuje odpowiedni kod do programowego utworzenia nowego lokalnego kontaktu na urządzeniu z systemem Android.

Jak nie dać się złapać krokodylowi?

Przede wszystkim instaluj wyłącznie aplikacje z oficjalnego Google Play. To duże utrudnienie dla użytkowników smartfonów Huawei, którzy nie mają oficjalnie dostępu do sklepu Google i korzystają często z wielu niezależnych źródeł aplikacji. W przypadku innych producentów wymóg ten jednak nie jest trudny do osiągnięcia, o ile ktoś nie zamierza instalować pirackiego oprogramowania.

Nigdy też nie przyznawaj podejrzanym aplikacjom uprawnień do usług dostępności. Ignoruj też podejrzane SMS-y i reklamy w social mediach. Warto zadzwonić do bliskiej osoby i upewnić się, czy to faktycznie ona, gdy otrzymamy prośbę o przelanie pieniędzy na Facebooku czy SMS-em.