Bezpieczeństwo

Rozmawiała z dwiema różnymi osobami. Zawiodła ją lampka ostrzegawcza

Oszustwo na bank i policję powraca wraz z końcem roku. Oszuści nadal mają używanie i ogołacają konta, wydzwaniając do różnych osób. Tym razem, pewna 42-latka straciła bezpowrotnie 16,5 tysiące złotych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:53
0
Najpierw dzwoni pracownik banku

A wszystko zaczęło się od telefonu mężczyzny, który przedstawił się kobiecie jako pracownik banku. Rozmówca przekonał ją, że środki zgromadzone na jej koncie są zagrożone i mogą zostać w każdej chwili skradzione, jeśli wspólnie ich jakoś nie zabezpieczą. Rzekomy pracownik banku nie roztrząsał jednak zbyt długo sprawy, ale szybko i rzeczowo poinformował kobietę o zagrożeniu. Niebawem do rozmowy dołączyła kolejna osoba, która podała się za policjanta. Potwierdziła rzekome niebezpieczeństwo, wzmacniając tym samym w kobiecie poczucie zagrożenia. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Schemat działania jest za każdym razem podobny

Oszustom udało się wywołać u rozmówczyni ogromny stres i zmusić ją do działania pod wpływem presji. Przekonali ją bez trudu, że jedynym sposobem na zachowanie oszczędności jest natychmiastowe przelanie całej kwoty na tzw. techniczne konto. Kobieta postępowała zgodnie z podanymi instrukcjami. Dopiero jak emocje opadły, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Całą sprawę zgłosiła na policję.

Policja przypomina o tym, że prawdziwi pracownicy banków, ani funkcjonariusze policji nigdy nie informują telefonicznie o zagrożeniach związanych z kontem bankowym, ani też nie proszą o żadne przelewy na żadne inne konta, szczególnie "techniczne". 

W przypadku podejrzanego telefonu najlepiej zachować spokój rozłączyć się i następnie samodzielnie zadzwonić do banku lub na numer alarmowy 112. Czujność i ostrożność to w dalszym ciągu najskuteczniejsza broń w walce z oszustami finansowymi. 

Image
telepolis
oszustwo na policjanta oszustwo na pracownika banku oszustwo telefoniczne oszustwo na bankowca telefon oszustwo
Zródła zdjęć: Tiko Aramyan / Shutterstock
Źródła tekstu: kociewie24.pl