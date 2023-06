Atak na użytkowników OnlyFans. Dane w niebezpieczeństwie

Wszyscy wiemy, do czego służy OnlyFans. Od kilku miesięcy serwis jest wykorzystywany do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania.

Jeśli w ostatnich miesiącach nie żyłeś bez Internetu, to prawdopodobnie wiesz, do czego służy serwis OnlyFans. Chociaż początkowo nie powstał w tym celu, to teraz wykorzystywany jest głównie do sprzedawania treści pornograficznych, w tym zdjęć oraz filmów. Jego popularność jest tak duża, że postanowili to wykorzystać oszuści.

OnlyFans, ale z malware

Aktualnie w internecie rozprzestrzenia się kampania malware, która wykorzystuje popularność serwisu OnlyFans. Oszuści tworzą fałszywe treści pornograficzne i za ich sprawą infekują komputery nieświadomych użytkowników szkodliwym oprogramowaniem. W tym celu wykorzystali między innymi zdjęcia byłej aktorki filmów erotycznych Mii Khalify.

Działanie oszustów jest niezwykle proste. Od stycznia 2023 roku po sieci krąży plik ZIP, w którym rzekomo znajdują się zdjęcia i filmy różnych gwiazd serwisu OnlyFans. W rzeczywistości w środku znajduje się szkodliwe oprogramowanie o nazwie DcRAT. Malware pozwala wykraść kluczowe dane z komputera, w tym między innym ciasteczka, loginy i hasła do różnych serwisów, atakże tokeny Discroda. Poza tym oprogramowanie może też zainstalować ransomware.

Dlatego uważajcie, co pobieracie z Internetu. Lepiej kilka razy się zastanowić, niż potem żałować.

Zobacz: Kara śmierci za oglądanie pornografii. Nie, to nie żart

Zobacz: Pornobiznes inaczej. Zarobił fortunę, dowodząc, że nie oglądał porno

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tama2u / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer, oprac. własne