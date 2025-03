Masowo robią Polaków w balona. Chodzi o zastrzeganie numeru PESEL

"Zabezpiecz swój PESEL - ochrona to podstawa", "Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie" - jak się okazuje, te promowane ostatnio hasła stały się nowym narzędziem w rękach cyberprzestępców. A mająca zapewnić bezpieczeństwo, cenna czynność zastrzegania numeru PESEL, mocno ich zaktywizowała i uruchomiła falę nowych fałszerstw. Oszuści nagminnie wykorzystują fakt, że Polacy bardzo chętnie korzystają z tej opcji, a stronom rządowym ufają. Trzeba przyznać, że to dość perfidne oszustwo, przed którym uratuje nas jedynie ostrożność i rozsądek.

Fałszywa reklama, umieszczona na Facebooku, sugeruje, że na niej możemy zastrzec numer PESEL. Ma to działać szybko i sprawnie. Niestety, w rzeczywistości, użytkownik przekierowywany jest nie na oficjalną stronę rządową, ale na fałszywą witrynę, która nie robi nic dobrego, a jedynie kradnie nasze dane logowania do bankowości elektronicznej. Docelowo chodzi o to co zawsze - o przejęcie kontroli nad naszym kontem i pozbawienie nas oszczędności.