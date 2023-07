Pod żadnym pozorem nie klikaj takich sensacji. Narazisz znajomych

Facebook zalewa kolejna fala podejrzanych postów. Wystarczy wejść w odnośnik, by przestępcy zyskali dane logowania do twojego konta.

Media społecznościowe są doskonałą przestrzenią dla wszelkiego rodzaju oszustów. Wystarczy włamać się na jedno konto, by rozesłać wirusa lub prośbę o przesłanie pieniędzy do kilkuset osób. Dlatego też należy uważać na wszelkie podejrzane linki, nawet jeżeli zostają nam one wysłane przez osobę, którą dobrze znamy.

Kolejna fala niebezpiecznych linków na Facebooku

Jak poinformowało CSIRT, na Facebooku pojawiła się nowa fala niebezpiecznych linków. Nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie na tej platformie społecznościowej i z pewnością nie jest również ostatnie, dlatego trzeba podchodzić ze zdrową dozą nieufności do postów pojawiających się na naszej tablicy.

Uwaga! Cyberprzestępcy publikują posty na portalu @facebook zawierające sensacyjne informacje. Po wejściu w link użytkownik przenoszony jest na stronę wykradającą dane logowania. Przejęte w ten sposób konta użytkowników wykorzystywane są przez oszustów do zamieszczania różnych… pic.twitter.com/8J4FNR78Jf — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 10, 2023

Kliknięcie linku przesłanego przez cyberprzestępców skutkuje przeniesieniem na niebezpieczną stronę wykradającą dane logowania do Facebooka. W ten sposób oszuści zyskują dostęp do konta użytkowników platformy społecznościowej. Następnie wykorzystują to do rozesłania prywatnych wiadomości do znajomych swojej ofiary. Te mogą zawierać ponownie link do wcześniej wspomnianej strony lub prośbę o przesłanie pieniędzy.

