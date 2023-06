Pułapka na Polaka. Znów SMS, ale inny niż zazwyczaj

CSIRT KNF ostrzega przed wzmożoną działalnością cyberprzestępców. Tym razem oszuści wzięli sobie na cel klientów Poczty Polskiej. Uważaj na podejrzane wiadomości SMS.

Cyberprzestępcy w swoim procederze chcą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, gdyż w ten sposób zwiększają się szanse na to, że ktoś wpadnie w ich pułapkę. Często podszywają się pod instytucję znaną wielu osobom, dlatego zdarza się, że wykorzystują markę Poczty Polskiej. CSIRT KNF ostrzega przed nową kampanią SMS-ową.

Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską

CSIRT KNF ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. Tym razem zagrożeni są klienci Poczty Polskiej. Cyberprzestępcy rozpoczęli kampanię SMS, w ramach której wysyłają do potencjalnych ofiar wiadomość. Informują w niej o tym, że adres na przesyłce jest nieprawidłowy, w związku z czym została ona wstrzymana.

Uwaga! Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości SMS podszywające się pod @PocztaPolska i informujące o konieczności zaktualizowania adresu. Link znajdujący się w wiadomości prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści poza danymi osobowymi wyłudzają także dane kart… pic.twitter.com/MOL3KUPKbZ — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 2, 2023

Dalej znajduje się prośba o jak najszybsze zaktualizowanie danych i oczywiście link do strony, na której rzekomo można to zrobić. Jak wskazuje CSIRT KNF, hiperłącze przenosi nas do formularza na fałszywą i niebezpieczną stronę podszywającą się pod Pocztę Polską. Znajdują się tam rubryki nie tylko imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, lecz również dane karty płatniczej.

