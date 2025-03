Dużo Polaków tego nie robi. A tu chodzi przecież o zwrot pieniędzy

Twój e-PIT przychodzi z pomocą

Jeśli ktoś nie skorzysta z systemu i nie wyśle go do Urzędu Skarbowego na czas, to i tak nie musi się zbytnio martwić. Dokumenty zostaną przekazane skarbówce automatycznie po 30 kwietnia. To wtedy mamy ostatni termin rozliczenia. Ale im wcześniej wyślemy rozliczenie, tym wcześniej dostaniemy spodziewany zwrot. System też sam nie wpisze na co przeznaczymy 1,5 proc. podatku i pieniądze te pójdą do budżetu państwa. Chyba, że w poprzednich latach już wpisywaliśmy KRS, to będzie w stanie wpisać ten sam, ale zawsze warto sprawdzić, czy automat niczego nie pomylił. System także nie uwzględni ulg podatkowych, ani darowizn.