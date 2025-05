Zaskakująca nowa funkcja w Windowsie. Podpatrzyli to od Apple

Windowsowa wersja Apple Handoff

Funkcja ta jest niemalże identyczna do Apple Handoff znanego z MacOS. Spotify to tylko jeden prosty przykład z wielu możliwych, ale trzeba przyznać, że dodanie tej opcji w Windowsie wypełnia lukę w jego funkcjonalności. Po prezentacji Microsoft, z jakiegoś powodu, postanowił jednak usunąć fragment o Cross-Device Resume z udostępnionego nagrania. Być może gigant z Redmond nie jest jeszcze gotów na to, by szerzej zademonstrować funkcję.