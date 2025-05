Pędź do PKO Banku Polskiego. To się opłaca, ale masz mało czasu

PKO BP: 5% na Koncie Oszczędnościowym Plus

Bank oferuje aż 5% w skali roku dla nowych środków do 250 tys. zł przez 90 dni od pierwszej wpłaty w okresie promocji. Oferta obowiązuje od 23 maja do 26 czerwca 2025 roku i skierowana jest do osób pełnoletnich, które zdeponują na rachunku nowe środki, czyli nadwyżkę ponad sumę środków posiadanych w PKO BP na dzień 22 maja 2025 roku.