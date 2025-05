Alcatel wierzy, że wróci na całego. Uda mu się w Indiach?

Największe wyzwanie to... przypomnienie o Alcatelu

Serwis Gizmochina przeprowadził wywiad z jednym z dyrektorów firmy NxTCell India. To właśnie ona ma wprowadzić francuską markę z powrotem do Indii. Zgodnie z wywiadem Alcatel ma skupić się na klientach z pokolenia Z i ma skusić szerokim zastosowaniem sztucznej inteligencji. Nie zabraknąć ma rysika, a Francuzi w sojuszu z Indyjczykami mają zamiar skupić się na produktywności. Alcatel ma zamiar skorzystać ze wsparcia programu Made in India, a to znaczy że cała produkcja będzie miała miejsce właśnie tam. NxTCell zdaje sobie jednak sprawę, że największym wyzwaniem będzie przypomnienie klientom o istnieniu marki Alcatel.