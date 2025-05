Pasażerowie przejmują kontrolę nad muzyką. Spotify z ciekawą nowością

Nowość w Spotify na Android Auto

Ogłoszenie tej nowości miało miejsce podczas Google I/O, w ramach dążenia Google do ulepszania i zwiększania użyteczności aplikacji w samochodach. Google wprowadziło nowe szablony aplikacji medialnych dla Android Auto. Zostały one tak zaprojektowane, aby kierowcy pozostawali skupieni, a jednocześnie oferowały bogate możliwości sterowania. Te tzw. szablony pozwalają deweloperom tworzyć funkcje, które wyglądają i działają podobnie do aplikacji mobilnych, ale są przystosowane do bezpieczniejszego użytkowania podczas jazdy.