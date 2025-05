Bank Pekao z szokującą ofertą. Tylko czy się załapiesz?

Warunek skorzystania z promocji jest nietypowy

Oferta Banku Pekao przygotowana została z myślą wyłącznie o młodych osobach, które chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Promocja obejmuje klientów w wieku od 18 do 30 lat, którzy posiadają już rachunek inwestycyjny w Pekao lub otworzą go do 31 grudnia 2025 roku. To propozycja, która ma ułatwić młodym inwestorom wejście na rynek kapitałowy, minimalizując koszty związane z pierwszymi transakcjami i prowadzeniem rachunku.

Najważniejszym elementem promocji są obniżone stawki opłat i prowizji. Dla młodych inwestorów prowizja od transakcji na akcjach, prawach do akcji, prawach poboru, warrantach, certyfikatach inwestycyjnych, ETP, REIT oraz produktach strukturyzowanych wynosi tylko 0,2% wartości transakcji, przy czym minimalna opłata to 5,90 zł. To istotna różnica w porównaniu do standardowej taryfy, która dla początkujących inwestorów często bywa barierą w realizacji pierwszych zleceń giełdowych.

Dodatkowo, prowadzenie rachunku inwestycyjnego dla osób fizycznych w wieku do 30 lat jest całkowicie bezpłatne. Oznacza to, że młodzi klienci nie ponoszą żadnych kosztów za samo posiadanie rachunku, co pozwala im swobodnie uczyć się rynku, obserwować notowania i podejmować pierwsze decyzje inwestycyjne bez presji opłat stałych.

Obniżone stawki obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym klient kończy 30 lat. Po tym okresie rachunek i transakcje są rozliczane według standardowej taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego Pekao.

Zachęta do nauki inwestowania, ale bank nie pomija przestrogi

Promocja to nie tylko niższe koszty, ale także zachęta do zdobywania praktycznej wiedzy o inwestowaniu. Biuro Maklerskie Pekao regularnie udostępnia materiały edukacyjne, analizy rynkowe i webinary, które pomagają młodym klientom rozwijać umiejętności i świadomie zarządzać swoimi finansami.