Masz taki TV? Szykują się duże zmiany - przychodzi sporo nowości

Eclipsa Audio i sztuczna inteligencja Gemini w twoim TV

W trakcie wydarzenia Google I/O 2025 firma zapowiedziała wprowadzenie nowego formatu dźwięku przestrzennego – Eclipsa Audio. Ma on rywalizować z Dolby Atmos i DTS:X i został opracowany wraz z Samsungiem. Jest to otwarty format, który nie wymaga opłat licencyjnych, a istota jego funkcjonowania opiera się na przypisywaniu konkretnych dźwięków do konkretnych kanałów. Jest to inne rozwiązanie niż np. Dolby Atmos (tzw. format obiektowy), gdzie każdy dźwięk jest traktowany jako osobny obiekt. W teorii Eclipsa oferuje więc nieco mniej niuansów niż Atmos, ale ten nowy format pozwala na zdefiniowanie 28 kanałów, co jest nadal sporą ilością. Jednak przede wszystkim, jak obiecują twórcy formatu, Eclipsa jest prostsza w zastosowaniu i uzyskaniu konsekwentnie dobrej jakości. Ponadto Eclipsa ma być formatem nie tylko oferowanym do filmów i skierowanym do posiadaczy sprzętu audio z wysokiej półki, lecz także zagości na filmikach YouTube i będzie to format otwarty na wiele typów urządzeń.