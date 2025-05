Masz starszego PC-ta? Dzięki tej promocji wystarczy 169 zł, aby przedłużyć mu życie

RAM to najprostszy sposób, aby dodać kopa naszemu komputerowi . Może i nie zwiększa się dzięki niemu mocy obliczeniowej, czy graficznej (chyba że siedzimy na integrze), ale nie oznacza to, że nie jest on potrzebny. Wręcz przeciwnie: wszyscy fani dziesiątek kart w przeglądarce, lub użytkownicy zaawansowanych programów, czy przesadnie rozpasłych plików excela wiedzą, jak istotna jest pamięć operacyjna. Dziś natomiast możecie kupić zestaw kości CORSAIR Dominator Platinum za jedyne 169 zł .

CORSAIR Dominator Platinum

Są to dwie kości DDR4 po 8 GB o taktowaniu 3200 MHz. Czyli mówimy tu o zestawie 16 GB. Ten świetnie się nadaje do rozszerzenia naszej pamięci operacyjnej. Jeśli zaś mamy więcej, niż 2 sloty na naszej płycie głównej, to kupując 2 zestawy, możemy naprawdę niskim kosztem uzyskać aż 32 GB RAM. Nasz PC na pewno mocno odczuje to zmianę, a zapłacimy za nią jedynie 169 zł za zestaw.