Huawei liderem w Chinach, ale walka bardzo zacięta

Firma Counterpoint zaprezentowała dane na temat chińskiego rynku smartfonów w pierwszym kwartale 2025. Na czele znowu jest Huawei . To powrót na tron po roku. Nie jest to jednak jakiś absolutny triumf. Chiński rynek smartfonów jest obiektem niesamowicie wręcz wyrównanej walki.

Huawei na czele w Chinach. Producentom pomogły dopłaty

Na szczycie jest bowiem Huawei z 19% rynku, ale to zwycięstwo na żyletki z Xiaomi. Kawałek za nimi z 15% rynku są Apple i Oppo. W skład Oppo wliczany jest też OnePlus. Dotychczasowy cesarz Państwa Środka czyli Vivo to 14% rynku. Niewiele odstaje od nich też Honor, który ma 13% rynku. Cała reszta producentów razem to zaledwie 6% rynkowego tortu.