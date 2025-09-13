YouTube po nowemu. Google robi porządki

Czas zmierzyć się ze Spotify i Apple Music

Google postawił tym razem nie tylko na kosmetyczne poprawki, ale na przemyślaną reorganizację kluczowych przycisków i funkcji, które mają usprawnić korzystanie z serwisu i zwiększyć wygodę odtwarzania muzyki na smartfonach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najbardziej widoczna zmiana to usunięcie przełącznika Song/Video z górnej części ekranu, co upraszcza układ i porządkuje przestrzeń wokół innych ikonek – wciąż znajdziemy tam przycisk Cast oraz menu z trzema kropkami.

Stara wersja po lewej, nowa po prawej stronie

Główne sterowanie odtwarzaniem – takie jak shuffle, cofnij, play/pauza, przewiń i powtórz – zostało przesunięte powyżej paska postępu, który jest teraz wyraźniej widoczny dzięki zwiększonej grubości. Kluczowe przyciski związane z interakcją, jak łapka w górę, łapka w dół, tekst utworu i przełącznik Song/Video, przeniesiono pod pasek postępu i zorganizowano w formie karuzeli, co zapewnia lepszy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Zamiast przycisku Up Next pojawił się praktyczny „uchwyt”, który pozwala przesunąć w górę i wyświetlić playlistę lub aktualnie aktywny kanał radiowy. Stuknięcie w uchwyt, zamiast przesuwania, otworzy widok podzielony na dwa okna: u góry widzimy ekran „Now Playing”, a poniżej cztery kolejne utwory z kolejki odtwarzania. Pozwala to szybko zorientować się, co będzie grało dalej, bez utraty kontroli nad aktualnie odtwarzanym utworem.

YouTube Music? To w ogóle ma sens?