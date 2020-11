Windows 7: Chrome wspierane do 2022 roku

Bardzo przyjemną niespodziankę przygotowało Google dla osób nadal korzystających z systemu Windows 7. Zmieniono pierwotne plany i wydłużono wsparcie dla przeglądarki Chrome o pół roku.

Według pierwotnego scenariusza wsparcie dla Chrome na Windows 7 miało zakończyć się na początku lipca 2021 roku. Nowa data oznacza, że przeglądarka otrzyma pełne wsparcie jeszcze dwa lata po tym, gdy Microsoft zakończył cykl życia systemu. Skąd ta zmiana? Google tłumaczy, że jest to odpowiedź na prośby samych użytkowników, a zwłaszcza wielu firm i organizacji, które nie chcą jak na razie porzucać Windows 7. Choć większość z nich planowała przejście w tym roku na Windows 10, pandemia i lockdown pokrzyżowały części z nich te plany i sytuacja uległa zmianie. Jak pokazuje to poniższa infografika, jeszcze 21% klientów "enterprise" znajduje się na etapie przechodzenia na nowy system, a 1% dopiero planuje to zrobić.

Google spodziewa się, że wśród tych 21% większość przejdzie na nowszy system operacyjny dopiero w przyszłym roku, dlatego dodaje ekstra sześć miesięcy, aby nie trzeba było stresować się upływającym czasem. Warto przypomnieć, że niektóre firmy i organizacje wykupiły przedłużone wsparcie dla Windows 7 od Microsoftu - ESU (Extend Security UIpdates). One nie muszą się jeszcze śpieszyć ze zmianą, a chciałyby używać u siebie Chrome. Nowe rozwiązanie sprawia, że wilk jest syty, a owca cała.

