TEMU może się zwijać. Wjeżdżają cła i opłaty 2 euro za paczkę

To koniec tanich paczek z Azji. Unia Europejska szykuje rewolucję

W 2024 roku do Unii Europejskiej trafiło aż 4,6 miliarda paczek o wartości poniżej 150 euro , z czego ponad 90% pochodziło z Chin . Tak ogromna liczba przesyłek przytłacza służby celne, utrudnia skuteczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktów oraz prowadzi do nieuczciwej konkurencji wobec europejskich sprzedawców.

Parlament Europejski poparł pomysł nałożenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 2 euro za każdą paczkę wysyłaną spoza UE do konsumentów z krajów członkowskich . To odpowiedź na narastający problem zalewu europejskiego rynku tanimi towarami, głównie z Chin, które często nie spełniają unijnych norm bezpieczeństwa i jakości .

Jak będą działały nowe opłaty?

Opłata 2 euro obejmie każdą paczkę o wartości poniżej 150 euro wysyłaną bezpośrednio do konsumenta w UE. Dla przesyłek trafiających do magazynów lub centrów logistycznych na terenie Unii przewidziano niższą stawkę – 0,50 euro, ale dotyczy to głównie dużych importerów oraz hurtowników.