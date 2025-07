Google z oczekiwaną nowością. Wystarczy zdjęcie, resztę zrobi Veo 3

Dzięki nowej funkcji Veo 3 w Gemini użytkownicy mogą przekształcić swoje ulubione zdjęcia w dynamiczne, ośmiosekundowe klipy wideo z dźwiękiem. Google zaczął już wdrażać tę nowość subskrybentom Google AI Pro i Ultra w wybranych krajach na całym świecie. Te same możliwości są również dostępne we Flow, narzędziu Google do tworzenia filmów z pomocą sztucznej inteligencji. Google zapowiada dalsze rozszerzanie dostępności tej funkcji.