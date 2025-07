Znów po cichu wprowadzono zmiany. Teraz chodzi o wyszukiwarki

Wyszukiwarka "sprawdzi" wiek

Można się było tego spodziewać, że to właśnie wyszukiwarki będą następne w kolejce do wdrożenia technologii weryfikacji wieku, tej samej co w przypadku zakazu korzystania z mediów społecznościowych. Kto wie, co pójdzie w ślad za wyszukiwarkami. Jeszcze trochę obszarów do skontrolowania pozostało.