Chrome 87 - Google wprowadza ulepszenia i nowości

Google opublikował nową, stabilną wersje najpopularniejszej przeglądarki świata - Chrome. Edycja numer 87 to rozwinięcie znanych funkcji, jak i nowe rozwiązania.

Jest to ostatnia wersja Chrome, jaka ujrzy światło dzienne w 2020 roku - kolejna nadejdzie dopiero w 2021. Aktualizację można wykonać w dowolnej chwili, wchodząc w ustawienia, a tam kierując się do działu Pomoc i wybierając Google Chrome - informacje. Wprowadzone zmiany mają zwiększyć szybkość działania przeglądarki oraz pomóc w zredukowaniu ilości wykorzystywanych przez nią zasobów. Te dwie funkcje łączy ze sobą zastosowany mechanizm - Chrome "wycisza" wszystkie otwarte karty poza aktywną, a ponieważ nic nie pracuje w tyle, może to prowadzić nawet do pięciokrotnie mniejszego zużycia procesora. Przekłada się to także na zwiększenie żywotności baterii o 1,25 godziny (wynik z wewnętrznych testów Google). Chrome ma teraz także startować o 25% szybciej, a strony będą ładowane o szybciej 7%. Równocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na pamięć operacyjną.

Na tym nie koniec. Kolejne nowości dotyczą kart - użytkownik będzie mógł zobaczyć wszystkie otwarte na liście, a następnie szybko wyszukać pożądaną dzięki możliwości przeprowadzenia wyszukiwania. Rozwiązanie to nie pojawi się równocześnie dla wszystkich - najpierw trafi na Chromebooki, potem na inne platformy. Natomiast każdy utrzyma możliwość używania ulepszonego omniboxa. A jak ulepszonego? Otóż można wpisać w pasku ustawienie, jakie chce się zmienić, np. "wyczyść historię" - i gotowe. Oczywiście mechanizm podpowie wyszukiwane słowa, dzięki czemu czynność wykona się błyskawicznie.

Zobacz: Google Chrome zabezpieczy przed atakami na karty

Przy kartach pozostając - jeśli zaczynasz nową sesję, możesz od teraz powrócić do ostatnio otwartych kart, czyli przywrócić przeglądarkę do stanu, w jakim znajdowała się w momencie zamknięcia. W Chrome to nowość, w innych przeglądarkach jest to już od dawna. I tym właśnie akcentem Google zamyka bieżący rok w swojej przeglądarce - ale z pewnością już pracuje nad kolejnymi zmianami.

Zobacz: Zdjęcia Google: Jak pobrać i nie płacić? Poradnik krok po kroku