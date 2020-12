Windows 10: Chrome będzie zużywać mniej pamięci RAM

Każdy, kto używał przeglądarki Chrome, wie, że cierpi ona na nadmierny apetyt na pamięć RAM. Microsoft pracuje z Google nad tym, aby na Windows 10 działała w bardziej przyjazny dla zasobów sposób.

Już w aktualizacji Maj 2020 Microsoft wprowadził usprawnienia dla obsługi aplikacji desktopowych Win32, do których zaliczają się również przeglądarki internetowe. Udostępnił także funkcję Segment Heap dla projektu Chromium, w którym partycypuje. Tymczasem zespół Google opracował mechanizm ParitionAlloc-Everywhere. Ma on za zadanie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - zmniejszyć zapotrzebowanie Chrome na pamięć RAM oraz zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników przeglądarki. Można spodziewać się jego wprowadzenia do którejś z edycji Chrome, jakie pojawią się w pierwszej połowie 2021 roku.

Poza tymi dwoma głównymi celami mechanizm ma zapewnić lepszą współpracę Chrome z Windows 10, eliminując ryzyko niespodziewanego restartu przeglądarki lub niespodziewanego przerwania jej działania. Google poinformowało, że proces tworzenia mechanizmu jest czasochłonny i kosztowny, jednak efekt powinien być zadowalający dla każdego. Główna zasada działania opiera się na zwiększeniu ilości procesów obsługiwanych przez systemową funkcję "TerminateProcess". Jeśli Google i Microsoft wypracują wspólne rozwiązania, być może zostaną one zaimplementowane także w Edge, która dostanie dzięki temu nowego wiatru w żagle.

