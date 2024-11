Wciąż masz Windows 10? Koniecznie ściągnij tę aktualizację

Microsoft wydał istotną aktualizację dla systemu Windows 10. Poprawia ona błąd, który uniemożliwiał aktualizację wielu ważnych aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

W drugiej połowie listopada 2024 Microsoft potwierdził, że na systemie Windows 10 występują problemy z aktualizacją i odinstalowaniem aplikacji z Microsoft Store. Problem dotknął między innymi apkę Microsoft Teams, używaną w wielu firmach, ale trudności pojawiały się przy pracy z programami wielu producentów. Przy próbie wykonania wspomnianych działań użytkownicy widzieli komunikat o błędzie po stronie Microsoftu.

Zobacz: Microsoft przegiął do reszty. Chodzi o reklamy w Windowsie

Zaktualizuj Windows 10

Aktualizowanie i usuwanie aplikacji zostało „zepsute” przez WinAppSDK w wersji 1.6.2, wydane 12 listopada 2024. Choć wadliwe narzędzia deweloperskie zostały szybki wycofane, zdążyły narobić sporo szkód.

Błąd został już naprawiony i jedyne, co pozostało, to ściągnąć ostatnią aktualizację. W bazie wiedzy Microsoftu ma ona numer KB5046714. To najnowsza łatka dla Windowsa 10 22H2, niezwiązana z bezpieczeństwem. Poprawka nie jest przez to obowiązkowa, ale warto ją zainstalować.

W opisie poprawki Microsoft mówi o rozwiązanych błędach w liczbie mnogiej, więc nie jest to jedyny punkt na liście. Pozostałe jednak nie zostały szczegółowo opisane.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: Microsoft