Microsoft przegiął do reszty. Chodzi o reklamy w Windowsie

Microsoft atakuje użytkowników kolejnymi reklamami. Zobaczymy je nawet w Windowsie 10.

Jeśli nie przepadacie za nowymi wersjami Windowsa, to do listy powodów możecie dopisać kolejny. Użytkownicy doszukali się kolejnych reklam przewijających się w interfejsie systemu.

Microsoft siłą promuje nowe Call of Duty

Uciążliwe reklamy mają formę powiadomień wyskakujących na ekranie i zachęcających do zakupu Call of Duty: Black Ops 6. Wśród komentatorów w serwisie Reddit pojawiła się sugestia, jakoby tego typu pop-upy były skierowane wyłącznie do graczy i pojawiały się jedynie na komputerach, na których w przeszłości uruchamiano inne gry, jednak hipoteza ta została szybko obalona. W sieci szybko zaczęły pojawiać się doniesienia o reklamach zaobserwowanych na komputerach szkolnych oraz służbowych, które nigdy do grania wykorzystywane nie były.



Co gorsza, nowe reklamy pojawiają się nie tylko w Windowsie 11, ale także w Windowsie 10. To oznacza, że nie unikniemy ich korzystając ze starszej wersji systemu operacyjnego.

