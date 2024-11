Microsoft serwuje nowego Windowsa. Ma być łatwiej

Znane wszystkim "Okienka" chcą zawojować nowy typ komputerów. W tym celu Microsoft udostępnił na stronie do pobrania specjalną wersję Windows 11.

Bez różnicy czy jesteś fanem AMD, czy Intela - większość komputerów osobistych na świecie korzysta z architektury x86. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma alternatyw. Największe nadzieje wiązane są z ARM, które znajdziemy już w laptopach zarówno z procesorami Apple, jak i Qualcomm.

Czy 2025 będzie wreszcie rokiem ARM?

Microsoft nie chce przespać tej okazji i od kilku lat pracuje nad tzw. Windows on ARM (WoA), czyli specjalną wersją swojego systemu operacyjnego. Jest on preinstalowany na wydanych w tym roku urządzeniach zasilanych przez układy Snapdragon X Elite/Plus, ale teraz pobrać może go już każdy.

Na stronie internetowej amerykańskiego giganta udostępniony został plik *.ISO Windows 11 ARM. Obraz ma wielkość około 5 GB i pozwala na prostą, szybką i intuicyjną instalację znaną ze "zwykłych" wersji systemu operacyjnego. Oczywiście potrzeba do tego odpowiedniego sprzętu, zwykła maszyna wirtualna nie wystarczy.

Pierwsi entuzjaści podjęli się już próby uruchomienia nowych okienek na Raspberry Pi 5, ale efekty pozostawiają wiele do życzenia. Problemy pojawiają się na etapie ładowania systemu. Na szczęście społeczność modyfikuje już udostępniony obraz tak by działał bez przeszkód na "Malinkach".

Skąd w ogóle taka decyzja ze strony Microsoftu? Powód jest prosty - w przyszłym roku ma pojawić się sporo laptopów i Mini PC na bazie architektury ARM. Swój układ ma nawet zaoferować NVIDIA we współpracy z MediaTekiem, a prócz tego pojawiają się bardziej egzotyczne nazwy jak Ampere.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

