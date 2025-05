Uber pozwala klientom na coraz więcej. Czy to jednak nie krok wstecz?

Dla klientów w Polsce płatność gotówką za przejazdy Uberem jest dostępna od dłuższego czasu. Takiej swobody nie mieli jednak do tej pory klienci, między innymi, w Wielkiej Brytanii.

Na Wyspach pojawia się coraz więcej głosów wspierających szeroki powrót do płatności gotówką. Według badań jest to jedna z ulubionych form płatności Brytyjczyków. Politycy dyskutowali nawet niedawno wprowadzenie konieczności przyjmowania gotówki we wszystkich sklepach i punktach usługowych. Rząd jednak zdecydowanie odrzucił taką możliwość.