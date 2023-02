TikTok może zniknąć. Apple i Google są pod naciskiem

TikTok już od kilku lat okupuje pierwsze miejsce wśród najchętniej pobieranych aplikacji mobilnych. Jednak nie każdemu się to podoba i właściwie od początku popularności medium społecznościowego, wiele osób nawoływało do zablokowania aplikacji. Głównym zarzutem w kierunku ByteDance jest oczywiście zbieranie danych o użytkownikach i przekazywanie ich chińskim agencjom rządowym. Według wielu amerykańskich polityków jest to zagrożenie nie do zignorowania i nawołują do całkowitej blokady aplikacji.

Senator Michael Bennet napisał list do Tima Cooka i Sundara Pichaia, szefów Apple i Google. W swoim apelu wyraża zaniepokojenie tym, że TikTok jest aktualnie trzecią najchętniej używaną aplikacją w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy jej producent ByteDance jest prawnie zobligowany przez rząd do współpracy z agencjami wywiadowczymi. Senator wskazuje również, że jest to niemożliwe do zaakceptowania zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Już od trzech lat właściciele aplikacji próbują znaleźć złoty środek w negocjacjach z Komitetem ds. inwestycji zagranicznych (CFIUS). Chińskie przedsiębiorstwo przedstawia plany przeniesienia wszystkich danych zgromadzonych w Stanach Zjednoczonych na amerykańskie serwery nadzorowane przez nową spółkę zależną TikTok US Data Security Inc.

Pomimo tych wysiłków, blokada TikToka w Stanach Zjednoczonych wydaje się być bliższa niż kiedykolwiek. Sytuację dodatkowo napędzają doniesienia o tym, że chińscy pracownicy ByteDance na przestrzeni ostatnich lat co najmniej mieli dostęp do danych lokalizacyjnych użytkowników z USA.

