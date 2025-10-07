Aplikacje

Użytkownicy Snapchata oburzeni. Ta zmiana jednak ich poruszyła

A jednak nowa usługa Snapchata wywołała niemałe poruszenie wśród użytkowników. I to nie ze względu na swój charakter, ale ze względu na fakt, że platforma zażyczyła sobie za nią zapłaty.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:36
Usługa Memories na Snapchacie poruszyła internautów

Użytkownicy Snapchata są oburzeni nadchodzącymi opłatami za przechowywanie starych zdjęć i filmów. Firma Snap, która jest właścicielem aplikacji Snapchat, ogłosiła we wrześniu, że zacznie pobierać opłaty od użytkowników, którzy zapisali w formie Wspomnień (Memories), udostępnione wcześniej zdjęcia i filmy o łącznej wartości ponad pięciu gigabajtów. 

Plan wprowadzający, który będzie oferował do 100 GB miejsca na dane w usłudze Memories, będzie kosztował 1,99 USD miesięcznie.

Ta zmiana się jednak nie podoba

Użytkownicy jednak nie skaczą z radości. Wręcz przeciwnie - recenzje przyznające jedną gwiazdkę i poczucie niesprawiedliwości zdominowały zarówno fora w sklepach z aplikacjami, jak i dyskusje online. Wszystko przez to, że firma technologiczna ustaliła cenę za usługę, z której użytkownicy wcześniej korzystali za darmo.

Połowę mojego życia spędziłem korzystając z tej aplikacji, a teraz oczekują, że będziemy za nią płacić.

wyraża swoje oburzenie jeden z użytkowników. 

Dla wielu osób, tego typu retrospektywne wpisy są swego rodzaju pamiętnikiem, albumem wspomnień, co skłoniło niektóre osoby do oskarżeń firmy o "korporacyjną chciwość". A nową opłatę nazwano "podatkiem od wspomnień". 

Sam Snapchat jednak jest twardy i nie zamierza niczego zmieniać. Firma zdaje sobie sprawę, że:

Nigdy nie jest łatwo przejść z otrzymywania usługi za darmo do płacenia za nią. 

telepolis
Snapchat Snapchat Memories płatny snapchat Snapchat nowa funkcja
Zródła zdjęć: Pascal Huot / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com