Użytkownicy Snapchata oburzeni. Ta zmiana jednak ich poruszyła

Usługa Memories na Snapchacie poruszyła internautów

Użytkownicy Snapchata są oburzeni nadchodzącymi opłatami za przechowywanie starych zdjęć i filmów. Firma Snap, która jest właścicielem aplikacji Snapchat, ogłosiła we wrześniu, że zacznie pobierać opłaty od użytkowników, którzy zapisali w formie Wspomnień (Memories), udostępnione wcześniej zdjęcia i filmy o łącznej wartości ponad pięciu gigabajtów.

Plan wprowadzający, który będzie oferował do 100 GB miejsca na dane w usłudze Memories, będzie kosztował 1,99 USD miesięcznie.

Ta zmiana się jednak nie podoba

Użytkownicy jednak nie skaczą z radości. Wręcz przeciwnie - recenzje przyznające jedną gwiazdkę i poczucie niesprawiedliwości zdominowały zarówno fora w sklepach z aplikacjami, jak i dyskusje online. Wszystko przez to, że firma technologiczna ustaliła cenę za usługę, z której użytkownicy wcześniej korzystali za darmo.

Połowę mojego życia spędziłem korzystając z tej aplikacji, a teraz oczekują, że będziemy za nią płacić. wyraża swoje oburzenie jeden z użytkowników.

Dla wielu osób, tego typu retrospektywne wpisy są swego rodzaju pamiętnikiem, albumem wspomnień, co skłoniło niektóre osoby do oskarżeń firmy o "korporacyjną chciwość". A nową opłatę nazwano "podatkiem od wspomnień".

Sam Snapchat jednak jest twardy i nie zamierza niczego zmieniać. Firma zdaje sobie sprawę, że: