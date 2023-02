Intel ROC to marzenie wielu, ale dostępne jest tylko dla wybranych

Udało nam się zajrzeć do laboratorium Intela. Niebiescy trzymają pod kluczem specjalne platformy i oprogramowanie do testowania i podkręcania procesorów.

Chociaż to całkiem oczywiste to wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy, że producenci jak AMD, Intel czy NVIDIA nie tworzą identycznych układów, nawet w obrębie tego samego modelu. Firmy uśredniają CPU czy GPU tak by móc zaoferować ich jak najwięcej lub ograniczyć ich pobór mocy i/lub temperatury.

Procesor z laptopa podkręcony do 6 GHz? Nie ma sprawy!

Tym samym posiadając odpowiednią wiedzę i sprzęt można jeszcze sporo ze swojego komputera wykrzesać. Czy to za sprawą podkręcania (tzw. OC), czy też undervoltingu (zmniejszanie napięcia). AMD oraz Intel mają nawet do tego specjalne, oficjalne oprogramowanie. Wygląda jednak na to, że Niebiescy mają coś lepszego.

Jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie overclockerów, Roman "der8auer" Hartung, udał się do zakładu Intela w Oregonie (USA). Jednostka ta specjalizuje się w rozwoju procesorów komputerowych. Niemiec uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje sprzęt oraz oprogramowanie używane przez Amerykanów.

Najciekawszym elementem jest platforma do testowania procesorów mobilnych, gdzie konkretne CPU można szybko i łatwo wymieniać bez konieczności ich lutowania. Wszystko za sprawą specjalnej płyty głównej.

Jednak nie można przejść obojętnie również obok Intel ROC. Jest to specjalna aplikacja przypominająca znane nam już Intel XTU. Innymi słowy program do podkręcania procesorów "na żywo", z poziomu Windowsa. W tym przypadku możliwości są jednak większe, a obsługa znacznie prostsza.

Intel ROC udostępnia kontrolę pomiędzy poszczególnymi rdzeniami w formie klikalnych okienek. Można zmieniać parametry konkretnych rdzeni nawet w przypadku procesorów z najnowszych generacji jak Intel Alder Lake czy Raptor Lake, które cechują się budową typu big.LITTLE (a więc połączeniem dwóch typów rdzeni).

der8auer udowodnił potencjał Intel ROC podkręcając mobilny układ Intel Core i9-13900HK w wersji inżynieryjnej (nie mylić z Core i9-13900HX!) wyposażony w 14 rdzeni aż do 5985 MHz. Chociaż pełną stabilność osiągnięta została przy 5800 MHz. Użyto jednak nieco większego chłodzenia niż w klasycznych laptopach.

Intel nie ma w planach opublikować programu Intel ROC. Co więcej na filmie widać, że aplikacja jest w wersji "der8auer Xtreme Edition". Należy więc zakładać, że została skompilowana specjalnie pod overclockera i ukryto w niej kilka smaczków. Pozostaje liczyć na to, że Intel XTU doczeka się podobnego interfejsu.

