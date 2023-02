To już koniec tych procesorów. Intel uśmierca kolejne modele

Amerykański gigant żegna się z kolejnymi procesorami oraz chipsetami. Tym razem do lamusa odchodzą całkiem świeże modele z początku 2021 roku.

Chociaż na rynku mamy tylko dwóch głównych producentów procesorów komputerowych - AMD oraz Intela, to w sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie różnych modeli. W końcu obie z wymienionych firm sprzedają równocześnie kilka generacji naraz oraz CPU zarówno do domowych maszyn, jak i serwerów.

Intel żegna się z procesorami Core 11. generacji

Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy, nie można w końcu w nieskończoność wspierać wszystkich procesorów. Niebiescy ogłaszają uśmiercenie kolejnej rodziny. Tym razem padło na serię Intel Rocket Lake, czyli 11. generację, korzystającą z gniazda LGA 1200. Debiutowała ona na początku 2021 roku.

Procesory Intel Rocket Lake oraz chipsety Intel 400 i 500 zyskały status EOL (End Of Life). Jednak jeszcze przez chwilę będą one obecne w sklepach. Partnerzy Amerykanów mogą składać zamówienia na wspomniane układy do 25 sierpnia 2023 roku. Ostatnia parta zostanie dostarczona 23 lutego 2024 roku.

Oczywiście jako, że w sklepach dostępne są znacznie nowsze i wydajniejsze procesory Intel Alder Lake i Rocket Lake oraz AMD Ryzen 5000 i Ryzen 7000 to raczej nikt po starszej serii nie będzie płakał. Zwłaszcza, że nawet osoby planujące upgrade komputera z płytą z socketem LGA 1200 lepiej zrobią kupując coś na rynku wtórnym.

