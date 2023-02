Chiny z kolejnym wyjątkowym procesorem

Chiński rynek komputerowy jest kolejny raz traktowany w specjalny sposób. Państwo Środka dostanie aż dwa wyjątkowe modele procesorów Intel Raptor Lake-S.

Dwa dni temu na łamach Telepolis informowaliśmy Was o tym, że Intel szykuje nowy model procesora z rodziny Raptor Lake-S. Wspomniany Intel Core i5-13490F doczeka się wyższych taktowań i większej pamięci podręcznej.

Chiny doczekały się własnego Intel Core i7

To jednak nie koniec nowości, w sieci bowiem pojawiły się informacje o kolejnym układzie dla komputerów stacjonarnych. Mowa o wydajniejszym Intel Core i7-13790F.

Intel Core i7-13790F to 16-rdzeniowy (8P/8E) i 24-wątkowy procesor pracujący z maksymalnym zegarem 5,2 GHz. Pamięć cache typu L3 to teraz 33 MB, zamiast 30 MB.

Jak taka zmiana przekłada się na wydajność? W przypadku wbudowanego w CPU-Z benchmarku mowa o 836 punktach dla wydajności jednowątkowej i 12 139,8 punktów dla wydajności wielowątkowej.

Innymi słowy wydajność Intel Core i7-13700F oraz Core i7-13790F jest niemalże identyczna, a dodatkowe 3 MB pamięci podręcznej dużo nie zmienia.

Opisywany procesor trafił już do sprzedaży w Chinach. Wyceniono go na 2999 RMB (około 1949 złotych). Jest więc o 100 RMB droższy od Intel Core i7 13400F. Należy zakładać, że ten model nigdy nie trafi oficjalnie do Polski, ale w tym przypadku to żadna strata.

