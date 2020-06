Gamingowa przeglądarka Opera GX otrzymuje urodzinową aktualizację

Opera GX to obchodząca właśnie urodziny pierwsza gamingowa przeglądarka internetowa. Jej najnowsza aktualizacja wprowadza między innymi takie funkcje, jak wbudowany Discord i Hot Tabs Killer. Można też przyciemniać jasne strony, co ułatwia ich przeglądanie w nocy.

Opera GX to pierwsza i wciąż jedyna przeglądarka zaprojektowana z myślą o potrzebach i preferencjach graczy, z której korzysta obecnie ponad 1,3 miliarda osób. Aplikacja otrzymuje właśnie swoją urodzinową aktualizację, wprowadzającą wbudowaną obsługę Discorda, a także przydatną funkcję Hot Tabs Killer, która pozwala graczom na szybkie i łatwe zamykanie kart obciążających komputer. Przeglądarka także przyciemni strony nawet jeżeli zostały zaprojektowane jako jasne.

Zobacz: Opera GX to pierwsza na świecie przeglądarka dla graczy

Zobacz: Nowa Opera 68: wbudowany Instagram na pasku bocznym i inne usprawnienia

Opera GX miała swoją premierę w czerwcu 2019 roku, podczas targów gier komputerowych E3 w Los Angeles. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, a szczególnie w okresie izolacji społecznej, branża gamingowa jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Dzięki integracji przeglądarki z takimi platformami, jak Twitch, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, a teraz Discord, Opera GX ułatwia nie tylko komunikację, ale umożliwia śledzenie najnowszych gamingowych trendów i streamów.

– Użytkownicy naszej przeglądarki prosili nas, żeby wbudować w przeglądarkę Discorda., więc spełniliśmy ich życzenie. Od teraz każdy może szybko i łatwo dołączyć do swojego ulubionego serwera i dyskutować w dowolnym wątku.

– powiedział Maciej Kocemba, Product Director oraz twórca przeglądarki Opera GX

Od czasu kiedy większość naszego życia przeniosła się do sieci, Discord stał się miejscem wielotematycznych dyskusji, nie tylko tych związanych z grami. Platforma zaczęła nawet pełnić funkcję narzędzia umożliwiającego szkołom prowadzenie zajęć online. Opera GX nie tylko integruje się platformą, ale także dołącza do społeczności Discorda. Od dziś gracze mogą uczestniczyć w dyskusjach na temat GXa jak i świata gier na serwerze Opery GX na Discordzie.

Dla korzystających z wielu kart na raz, twórcy Opery GX stworzyli nową i bardzo przydatną funkcję o nazwie Hot Tabs Killer, która pozwala zidentyfikować karty, które najbardziej obciążają system oraz sprawnie je “wyeliminować”. Opera GX została też zaprojektowana tak, aby nie oślepiać użytkowników. Dzięki nowej funkcji o nazwie Force Dark Pages możliwe staje się włączenia trybu ciemnego na każdej stronie internetowej, niezależnie od tego, jak została ona zaprojektowana. Ta funkcja personalizacji witryn jest jeszcze w fazie beta, przez co musi zostać włączona przez użytkownika.

Opera GX ma zestaw specjalnych funkcji dostosowanych do wymogów graczy. Pozwala użytkownikom zmniejszyć zużycie zasobów komputera przez przeglądarkę poprzez ustawienie limitu procesora, pamięci RAM oraz przepustowości sieci, aby rozgrywki i streaming przebiegały bez zakłóceń. Opera GX współpracuje z Razer Chroma, dzięki czemu klawiatura, mysz czy inne akcesoria dopasują się kolorystycznie do koloru podświetlenia przeglądarki. Jest tu też przydatna i znana użytkownikom tradycyjnej Opery funkcja pozwalającą na „wyciągnięcie” wideo (video pop out) ze strony www i umieszczenie go nad innymi kartami. Dzięki niej użytkownicy mogą wyświetlać filmy na innych stronach internetowych, a nawet w grze, dzięki czemu możliwe staje się oglądanie na przykład solucji w czasie rozgrywki.

Użytkownicy Opery GX mogą też personalizować takie elementy, jak: efekty ikonek po ich najechaniu czy dźwięki, które zostały zaprojektowane przez nagradzanego kompozytora Rubéna Rincóna i zespół the Berlinist. Każdy dźwięk można również włączyć i wyłączyć oraz regulować jego poziom głośności. Opera GX dołączyła też do klubu przeglądarek „better with headphones”, które lepiej brzmią w słuchawkach.

Opera GX zawiera również funkcje znane ze standardowej wersji przeglądarki Opera: blokadę reklam, wbudowany darmowy VPN, jak i konteksty, narzędzie, które pozwala organizować karty tematycznie. Opera GX to także GX Corner – portal wewnątrz przeglądarki, który jest źródłem informacji i newsów o tematyce gamingowej. GX Corner zawiera kalendarz premier oraz bazę najnowszych darmowych gier, aktualizowaną na bieżąco - dzięki czemu użytkownicy GX jako pierwsi dowiadują się o np. darmowej wersji GTA V. Co ciekawe, to właśnie sekcja poświęcona bezpłatnym tytułom jest szczególnie popularna wśród korzystających z GX.

– Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym, czy zwykłym graczem, Opera GX to portal do świata gamingu. Dostarczy najważniejszych wiadomości i wskaże nowinki dotyczące gier. Wygląda świetnie, brzmi idealnie oraz sprawi, że Twoja przeglądarka zużyje mniej zasobów, aby umożliwić ci idealną rozgrywkę.

– dodał Maciej Kocemba

Twórcy Opery GX, szczególnie z wrocławskiego biura deweloperskiego, gdzie powstaje przeglądarka, od lat konkurują z Microsoftem, Google’em i Firefoxem. Ich wysiłki zostały nagrodzone dwoma nagrodami: GF iF Design Award oraz wyróżnieniem Red Dot.

Aby uczcić swoje pierwsze urodziny wraz z liczącą ponad 3,5 miliona graczy społecznością, która co miesiąc aktywnie korzysta z Opery GX, zorganizowano specjalny urodzinowy stream na Twitchu na kanale Sypher PK 19 czerwca o godzinie 17:00. Streamowi będzie towarzyszyć dyskusja zorganizowania na specjalnym discordowym serwerze Opery i konkursy.

Zobacz: Weź udział w konkursie Lenovo i zostań testerem gamingowego laptopa Lenovo Legion

Zobacz: Huawei Next-Image Awards 2020: zrób zdjęcie smartfonem Huawei i wygraj 10000 dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Opera