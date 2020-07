Microsoft zaczyna rozprowadzać Edge 84 - co nowego?

Microsoft zaczął rozprowadzanie nowej, stabilnej wersji Edge. Edycja nosząca numer 84 wprowadza kilka usprawnień do istniejących już funkcji. Rewolucji nie ma, ale jest bardziej praktycznie.

Microsoft wypuszcza nową wersję swojej przeglądarki trzy dni po tym, gdy zrobiło to Google. Nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę, że obie działają na tym samym, open-source'owym silniku Chromium. Poprzednia wersja, czyli Edge 83, przynosiła m.in. dynamiczne zmiany profili oraz synchronizację rozszerzeń. Edge 84 skupia się na usprawnianiu już istniejących elementów. W Kolekcjach ulepszono przesyłanie eksportowania danych do Excela. Ma się teraz odbywać szybciej. Ponadto pojawia się możliwość umieszczania notatek, które można przypinać do stron lub umieszczać pojedynczo w Kolekcjach. Wbudowany czytnik PDF umożliwia nadpisanie istniejącego pliku, który poddało się edycji - do tego wydania możliwe było jedynie zapisanie jego kopii. Ponadto pojawia się tryb głośnego czytania tego rodzaju dokumentów oraz wsparcie dla tłumaczeń w trybie skupienia. Zarówno Kolekcje, jak i czytnik PDF otrzymały również szereg zabezpieczeń związanych z prywatnością.

Inne zmiany dotyczące bezpieczeństwa to lepsza ochrona danych podczas zakupów online - można każdej zapisanej karcie płatniczej dodać swoja nazwę. Pojawia się również wsparcie dla Native File System API i Storage Access API, pełna obsługa myszki w trybie pełnoekranowym, a także domyślne wyłączenie obsługi przestarzałych protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1.

Niestety, wciąż czekamy na możliwość synchronizacji historii oraz zakładek. Choć możliwość taka znajduje się w ustawianiach, nie można z niej skorzystać.

Jeśli chcesz zaktualizować swoją przeglądarkę Edge do najnowszej edycji, otwórz ustawienia, a następnie zjedź do Pomoc i Opinie, a tam do ostatniej opcji. Jednak nie musisz tego robić - przeglądarka powinna zaktualizować się automatycznie.