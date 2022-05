Jeden Outlook na wszystkich systemach? Oceń, czy to dobry kierunek

Outlook towarzyszy setkom milionów ludzi w pracy i po godzinach. Program zawędrował jednak w dziwne miejsce i na różnych systemach ma różne interfejsy. Microsoft zamierza zrobić z tym porządek.

Microsoft chce ujednolicić Outlooka na różnych platformach. Ogłosił już nawet strategię „One Outlook” podczas konferencji Ignite w 2021 roku. W czerwcu 2021 roku opublikował grafiki koncepcyjne z docelowym wyglądem aplikacji. Projekt o nazwie kodowej „Monarch” został opóźniony, ale nie oznacza to, że trafił do kosza. Mamy nowe informacje na jego temat.

Nowy, płaski Outlook dla każdego

Pod maską Outlook zmierza w kierunku platformy webowej. Aplikacje na różnych systemach operacyjnych mają korzystać z projektu „Monarch”, a więc Outlook on the web Powered Experience (w skrócie OPX). Zunifikowany system zarządzania pocztą i kalendarzami ma znacząco ułatwić dalszy rozwój w świecie, gdzie Outlook jest obecny na desktopach i telefonach, a także w przeglądarkach. Dla nas oznacza to szybsze naprawianie błędów i jednolite wprowadzanie nowości na wszystkich urządzeniach. Przy tym „przesiadki” będą mniej bolesne.

Nie zaszkodzi też uproszczenie oferty – inny Outlook jest dostępny w pakiecie Microsoft 365, inny w przeglądarkach, do tego dostępne są dwie totalnie różne aplikacje mobilne. Zresztą podobny bałagan Microsoft zrobił z aplikacją OneNote, która zależnie od wersji wygląda i zachowuje się inaczej.

Jak więc będzie wyglądał Outlook przyszłości? Bardzo podobnie do tego w przeglądarce.

Microsoft zastosuje tu język wzornictwa Fluent Design. Przyciski i piktogramy będą proste i płaskie, tak samo, jak w aplikacji Outlook for Web, działającą pod adresem outlook.live.com. Aplikacja, z której aktualnie możemy korzystać w przeglądarce, zostanie przeniesiona na pulpity naszych komputerów i ekrany telefonów. Na zrzutach ekranu z Windowsa widać, że można nieco zmienić wstążkę i kontrolki na pasku okna Outlooka, co dobrze pasuje do desktopowego środowiska.

Kopia przeglądarkowego Outlooka podobno zastąpi także klienta poczty i kalendarz na Windowsie 11 Czy to dobra decyzja? Co, jeśli ktoś lubi mieć pocztę i kalendarz osobno?

