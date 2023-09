macOS Sonoma już jest. Tych 4 funkcji na Windowsie możecie zazdrościć

macOS Sonoma został oficjalnie udostępniony wszystkim użytkownikom. Jakie najważniejsze funkcje wprowadza nowy system?

W przeciwieństwie do Windowsa, duże aktualizacje systemu macOS pojawiają się mniej więcej co roku. Najnowsza wersja systemu z Cupertino, macOS 14.0 Sonoma, trafiła właśnie do szerokiego grona użytkowników. Nie jest to może najbardziej rewolucyjna aktualizacja w historii, ale wprowadza kilka funkcji, na widok których użytkownicy Windowsa pozielenieją z zazdrości.

Widżety na pulpicie

Widżety same w sobie nie są pomysłem nowym. Ich implementacja w macOS Sonoma sprawia jednak, że z mało użytecznej ciekawostki stały się czymś praktycznym.

Do tej pory widżety w macOS można było umieszczać wyłącznie w obszarze powiadomień. W nowej wersji systemu możemy je ustawić bezpośrednio na pulpicie i cały czas mieć je na oku. A jeśli kogoś miałoby to za bardzo rozpraszać, to też żaden problem - zawsze można podmienić je na znacznie bardziej subtelną wersję monochromatyczną.

Animowane tapety bez kombinowania

...a w zasadzie nie tyle tapety, co wygaszacze ekranu, bo tak nowa funkcja została nazwana. Nie mówimy tu jednak o animowanych rurach czy innym labiryncie, które pamiętają pewnie starsi użytkownicy komputerów. Zamiast tego wygaszacze w macOS Sonoma to piękne filmy w wysokiej rozdzielczości, które wyświetlane są na ekranie blokady, a po zalogowaniu płynnie zmieniają się w statyczny obraz.

Że przerost formy nad treścią? Może, ale wygląda to fantastycznie. W każdym razie na laptopach, bo na większych ekranach rozdzielczość domyślnych wygaszaczy może się okazać mimo wszystko kapkę zbyt niska. Nie zmienia to jednak faktu, że na tle statycznych tapet z Windowsa prezentuje się to zabójczo.

Tryb Gra

Może i macOS Sonoma nie zmienia Maków w sprzęt gamingowym, ale na penwo stanowi ważny krok w tym kierunku. Nowa wersja systemu posiada m.in. dedykowany Tryb Gra, Działa on podobnie jak inne rozwiązania tego typu, nadając grom wysoki priorytet podczas przydzielania zasobów systemowych oraz zmniejszając opóźnienie podczas korzystania ze słuchawek bezprzewodowych.

Inteligentne słuchanie

Nie jest to może nowość, z której skorzystają wszyscy użytkownicy maków, jednak jeśli na co dzień korzystacie ze słuchawek AirPods Pro 2, to dzięki macOS Sonoma wykorzystacie ich pełny potencjał. Po aktualizacji możliwe jest m.in. korzystanie z trybu Adaptacyjnego, na bieżąco dobierającego poziom redukcji szumów do warunków otoczenia. Dużo szybsze ma być też płynne przełączanie między różnymi źródłami dźwięku.

macOS 14.0 Sonoma - skąd pobrać?

Aktualizacja do macOS Sonoma powinna być już dostępna dla wszystkich użytkowników. Znajdziecie ją w ustawieniach systemowych Waszego maka, w zakładce "Uaktualnienia". Jej instalacja może zająć kilkanaście, a w porywach nawet kilkadziesiąt minut, także warto zarezerwować sobie na nią dłuższą chwilę.

Zobacz: macOS Sonoma. Dobrze rozumiem? Mac ma być moją nową konsolą?

Zobacz: Apple kroi frajerów. Lojalni klienci muszą płacić więcej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne