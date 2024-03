Ważna aktualizacja macOS Sonoma. Co się zmienia?

Apple udostępniło aktualizację do macOS Sonoma 14.4. Aktualizacja wprowadza zmiany wymuszone przez akt o rynkach cyfrowych (DMA).

Apple udostępniło nową aktualizację oprogramowania dla swoich komputerów. System macOS Sonoma 14.4 wprowadza nowe emoji oraz zmiany wymuszone przez Unię Europejską w ramach DMA.

Nowe emoji i zmiany w App Store

Wśród nowych emoji pojawiło się kilka całkowicie nowych wzorów. Przedstawiają one brązowego grzyba, feniksa, limonkę, zerwany łańcuch i potrząsanie głową. Nie spodziewam się, by zyskały one gigantyczną popularność, choć kto wie - niezbadane są wyroki Internetu. Oprócz tego w aktualizacji pojawiła się paczka 18 ikon przedstawiających postacie odwrócone w przeciwną stronę względem dostępnych wcześniej wzorów.

O wiele bardziej doniosłe są zmiany związane z DMA, choć w przypadku macOS zdecydowanie nie należy nastawiać się na trzęsienie Ziemi. Tak naprawdę najważniejszą nowością jest dopuszczenie alternatywnych metod płatności za aplikacje w App Store dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Tradycyjnie oprócz nowych funkcji aktualizacja wprowadza poprawki błędów, m.in. w aplikacjach Safari i Podcasty.

macOS Sonoma 14.4 powinien być już dostępny dla wszystkich użytkowników.

Zobacz: macOS Sonoma już jest. Tych 4 funkcji na Windowsie możecie zazdrościć

Zobacz: Apple chce żebyś przeszedł na Androida. Chętnie w tym pomoże

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Qcon / Shutterstock.com, własne

Źródło tekstu: 9to5Mac