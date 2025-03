Google ułatwi dostęp do Gemini Live na smartfonach z Androidem

Nowe gesty dla Gemini Live

Kolejną ciekawą zmianą jest nowa opcja w ustawieniach „Launch Live”, która sugeruje, że Gemini Live będzie można aktywować również przez przytrzymanie przycisku zasilania . Na obecnym etapie testów ta funkcja nie jest jeszcze dostępna, ale przyszłe aktualizacje mogą to zmienić.

Co to oznacza dla użytkowników?

Jeśli nowe gesty zostaną wdrożone w finalnej wersji oprogramowania, użytkownicy Androida zyskają jeszcze wygodniejsze sposoby na szybkie uruchamianie Gemini Live. Google stawia na uproszczenie dostępu do swojego asystenta AI, co może sprawić, że stanie się on bardziej intuicyjny w codziennym użytkowaniu.