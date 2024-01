Nadchodzi nowa wersja Google Chrome, ale nie będzie dla każdego

Google rozpoczął testy nowe wersji przeglądarki Chrome. Ta na razie dostępna jest w testowany kanale Canary, co oznacza, że do wszystkich użytkowników trafi zapewne dopiero za kilka miesięcy.

Nowy Chrome został przygotowany z myślą o komputerach z Windowsem i układami Arm. Te podobno mają w 2024 roku podbić rynek, głównie za sprawą układu Snapdragon X Elite.

Co prawda Qualcomm już wcześniej wypuszczał procesory Arm z myślą o komputerach z Windowsem, ale rozczarowywały one swoją wydajnością. Tymczasem X Elite ma zaoferować możliwości zbliżone do 13. generacji układów Intel Core.

As much as I might not to admit, this is huge. Chrome for Arm64 is here.https://t.co/Zm2Weq1NtX