Znany sklep z aplikacjami zostanie zamknięty. Padła data

To koniec Amazon Appstore

Amazon Appstore zostanie zamknięty dokładnie 20 sierpnia 2025 roku. Nie wiadomo, co dokładnie stanie się tego dnia. Czy aplikacja po prostu przestanie działać, a może użytkownicy otrzymają powiadomienie, że życie sklepu dobiegło końca? Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Faktem jest, że 20 sierpnia Amazon App Store dokona żywota.

Tego samego dnia przestanie działać program Amazon Coins, więc posiadacze monet powinni je wykorzystać do tego czasu. Co ważne, już dzisiaj nie można ich kupować. Jeśli Coinsy nie zostaną wykorzystane do 20 sierpnia, to Amazon ma dokonywać zwrotów.